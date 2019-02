Fahrzeugscheibe mit Stein demoliert

Bietigheim-Bissingen (p). Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Telefon 0 71 42 / 40 50, sucht Zeugen, die Hinweise zu einer Sachbeschädigung geben können, die am Montag zwischen 7 und 19 Uhr im Marbacher Weg in Bissingen verübt worden ist. Ein bislang unbekannter Täter schlug vermutlich mit einem Stein die Scheibe der Beifahrerseite eines Mercedes ein, der am Fahrbahnrand auf Höhe einer Realschule auf einem öffentlichen Parkplatz abgestellt war, so die Polizei. Die Höhe des Schadens beläuft sich auf etwa 200 Euro.