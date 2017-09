Fahrzeuge stoßen auf Kreuzung zusammen

Möglingen (p). Am Samstag gegen 23.30 Uhr ist es in Möglingen zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Eine 35-jährige Suzuki-Lenkerin missachtete den von links kommenden, an der Kreuzung Ludwigsburger Straße / Hohenzollernstraße vorfahrtsberechtigten 23-jährigen BMW-Lenker. Die beiden Fahrzeuge kollidierten inmitten der Kreuzung und waren beide nicht mehr fahrbereit. Der 27 Jahre alte Beifahrer des BMW erlitt durch den Zusammenprall leichte Verletzungen im Halsbereich. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 25 000 Euro.