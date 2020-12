Fahrzeug gestreift und abgehauen

Ludwigsburg (p). In der Römerhofstraße in Ludwigsburg-Hoheneck ist es zwischen Mittwoch, 23 Uhr, und Donnerstag, 7.30 Uhr, zu einer Unfallflucht gekommen, zu der die Polizei nun den Verursacher und nach Zeugen sucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker streifte vermutlich beim Vorbeifahren die Beifahrerseite eines Peugeot, der vor einem Wohnhaus entgegengesetzt der Fahrtrichtung in einer Parkbucht abgestellt war. Ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von rund 4000 Euro zu kümmern, machte sich der Unbekannte aus dem Staub.