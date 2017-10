Markgröningen (p). Ohne sich um den Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro zu kümmern, hat sich ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker aus dem Staub gemacht, der am Mittwoch zwischen 9 und 11 Uhr in einen Unfall verwickelt war. Der Unbekannte streifte einen Renault, der am Straßenrand stand, und fuhr anschließend davon. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Vaihingen, Telefon 0 70 42 / 94 10, in Verbindung zu setzen.