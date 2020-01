Bietigheim-Bissingen (p). Eine Unfallflucht hat sich am Mittwoch zwischen 13.30 und 16.30 Uhr in der Wilhelmstraße in Bietigheim-Bissingen ereignet. Ein unbekannter Fahrzeuglenker touchierte einen geparkten Mercedes und hinterließ einen Schaden von etwa 3000 Euro. Ohne sich um den Unfall zu kümmern, machte sich der Unbekannte anschließend aus dem Staub.