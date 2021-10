Drucken Bietigheim-Bissingen (p). Zu einem Frontalzusammenstoß zweier Autos ist es am Sonntag gegen 14.10 Uhr auf der Heilbronner Straße in Bietigheim-Bissingen im Bereich Kammgarnspinnerei gekommen. Ein 27-jähriger Toyota-Fahrer war in Richtung Besigheim unterwegs, als er nach eigener Aussage... »