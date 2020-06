Fahrer türmt nach Unfall

Bönnigheim (p). Nach einer Unfallflucht, die am Dienstag zwischen 10 und 17 Uhr in der Burgstraße in Bönnigheim begangen worden ist, sucht die Polizei nun Zeugen. Ein unbekannter Fahrzeugfahrer streifte vermutlich beim Vorbeifahren einen Ford, der in der Straße abgestellt war. Ohne sich im Anschluss um den angerichteten Schaden von etwa 1500 Euro zu kümmern, machte sich der Unbekannte aus dem Staub. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen unter der Telefonnummer 0 71 42 /40 50 entgegen.