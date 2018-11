Schwieberdingen (p). Vermutlich beim Ein- oder Ausparken hat ein bislang unbekannter Autofahrer zwischen Freitag, 17.30 Uhr, und Samstag, 15 Uhr, einen geparkten Seat in Schwieberdingen beschädigt. Er entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden in Höhe von circa 1500 Euro zu kümmern. Der Seat war in der Stammheimer Straße abgestellt und wies eine Delle sowie Kratzer an der Stoßstange vorne rechts auf.