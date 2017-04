Evangelische Heimstiftung sucht neue Regionalleitung

Ludwigsburg (p). Walter Kohler, Regionaldirektor der Evangelischen Heimstiftung, wird noch in diesem Jahr in den vorzeitigen Ruhestand gehen. Noch bis zum 30. September leitet Kohler die Geschäfte in der Region Ludwigsburg. Zum 1. Oktober wird nun eine Nachfolge gesucht.

