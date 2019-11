Enzkreis (os). Klimaaktivisten der regionalen Bewegung „Fridays for Future“ haben sich mit einem Forderungskatalog an Enzkreis-Landrat Bastian Rosenau gewandt und an die Kreispolitik appelliert, in Sachen „konsequenten Klimaschutzes“ ihrer Verantwortung gerecht zu werden. Die angemahnten neun Handlungsfelder reichen vom Ausrufen

SIE MÖCHTEN DEN KOMPLETTEN ARTIKEL LESEN? ANMELDUNG für bereits registrierte Nutzer Benutzername: Passwort: Passwort vergessen? Angemeldet bleiben REGISTRIERUNG für neue Nutzer Für Zeitungs-Abonnenten ist die Nutzung kostenlos. Zugangsdaten anfordern Kein Zeitungs-Abonnent? Testen Sie unser Angebot 30 Tage für 4,99€ Jetzt testen