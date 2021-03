Bietigheim-Bissingen (p). Zum wiederholten Mal hat ein unbekannter Täter am Montagabend zwischen 21.10 und 21.50 Uhr mehrere in der Panoramastraße in Bissingen abgestellte Autos mit Motoröl beschmiert. Vermutlich derselbe Täter war bereits in den Nächten zum 5. und 17. März im dortigen Bereich aktiv. Der angerichtete Schaden beläuft sich mittlerweile auf mehrere Tausend Euro.

Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise unter der Telefonnummer 0 71 42 / 40 50.