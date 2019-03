Erneut Automat gesprengt

Gerlingen (p). In der Nacht zum Dienstag gegen 2 Uhr haben Unbekannte in Gerlingen erneut einen Zigarettenautomaten gesprengt und das Geldfach gestohlen. Dieses Mal in der Leonberger Straße. Über die Höhe der Beute liegen noch keine Angaben vor. Der Schaden beträgt rund 4000 Euro. Bereits in der Nacht zum Samstag war es in der Dieselstraße zu einer ähnlichen Tat gekommen (die VKZ berichtete).