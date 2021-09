ENZKREIS (LE). Der Alltag in der Kita prägt das Essverhalten der Kinder und beeinflusst eine erfolgreiche Ernährungsbildung. So können die Kinder an die Vielfalt der Lebensmittel herangeführt werden, wenn sie bei der Zubereitung helfen. Das muss jedoch gut vorbereitet werden:

SIE MÖCHTEN DEN KOMPLETTEN ARTIKEL LESEN? ANMELDUNG für bereits registrierte Nutzer Benutzername: Passwort: Passwort vergessen? Angemeldet bleiben REGISTRIERUNG für neue Nutzer Für Zeitungs-Abonnenten ist die Nutzung kostenlos. Zugangsdaten anfordern Kein Zeitungs-Abonnent? Testen Sie unser Angebot 30 Tage für 4,99€ Jetzt testen