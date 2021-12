Elefant, Kamel und mehrere Christkinder

Drucken Wiernsheim (rkü). Der frühere Illinger Bürgermeister Harald Eiberger hat einen neuen Arbeitsplatz. Er tritt zum 1. Februar 2022 seine Stelle als Leiter des Bauamts in der Gemeinde Wiernsheim an. Das gab der Wiernsheimer Bürgermeister Karlheinz Oehler am... »