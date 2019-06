Einst ein Wagnis, heute ein echtes Highlight

Drucken Pforzheim (p). Der Sprechtag des Bauernverbandes Enzkreis findet am Donnerstag (13. Juni) von 9 bis 16.30 Uhr in Raum 206 des Landwirtschaftsamtes Enzkreis, Stuttgarter Straße 23 in Pforzheim, statt. Beratungen erfolgen unter anderem zur Hofübergabe oder zur... »