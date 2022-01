Horrheim (p). Am Samstag (15. Januar ) sammeln ab 9 Uhr die Mitglieder des Posaunenchores, des Fördervereins Aufwind und die jetzigen Konfis ausgediente Christbäume in Horrheim ein. Der Chor freut sich über eine Spende von circa zwei Euro pro Baum, geht aus einer Mitteilung hervor. Diese kommt jeweils zur Hälfte dem Förderverein Aufwind sowie der anstehenden Renovierung des Gemeindehauses zugute, teilt der Chor weiter in dem Schreiben mit.