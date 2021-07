Eine Operation am offenen Herzen des Verkehrs

Gemeinsam mit der Friedensgruppe Kleinglattbach hat Vaihingens Oberbürgermeister Gerd Maisch gestern vor dem Rathaus ein Zeichen gegen Atomwaffen gesetzt. Mit dem Hissen der Flagge von „Mayors for Peace“ (Bürgermeister für den Frieden) ist ein Appell zur Abschaffung dieser Waffen verbunden, dem sich inzwischen weltweit mehr als 8000 Städte aus 165 Ländern angeschlossen haben. Erinnert wird mit der Aktion auch an den UN-Atomwaffenverbotsvertrag, in dem sich bislang mehr als 50 Länder verpflichtet haben, keine derartigen Waffen zu entwickeln, zu besitzen oder einzusetzen. Deutschland, auf dessen Territorium bis heute Atomwaffen der USA stationiert sind, ist nicht bereit, diesem Vertrag beizutreten. Foto: Banholzer