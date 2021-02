Drucken Ludwigsburg (p). Bereits zum neunten Mal organisiert das Ludwigsburger Optikunternehmen Brillen-Mosqua eine große Brillen-Spenden-Aktion. In den vergangenen zehn Jahren kamen so etwa 70 000 Brillen für Bedürftige zusammen, die zum Beispiel nach Eritrea in Ostafrika, nach Ungarn oder... »