Eine Freizeit mit ordentlich Kultstatus

Von Albert Arning

„Wir sind ein Team“, schwören sich die Mädchen beim Brennballturnier ein. Ob es geholfen hat? Bei der Freizeit der Sportkreisjugend Ludwigsburg in Untersteinbach (Hohenlohekreis) steht die sportliche Betätigung ganz oben. Seit 60 Jahren gibt es das Angebot. 220 Mädchen und Jungen genießen jetzt wieder in zwei 14-tägigen Abschnitten erlebnisreiche Ferientage.

Untersteinbach. „Es läuft alles wunderbar.“ Wolfgang Rebmann sitzt auf der Terrasse des Rebmann-Hauses und blickt hinunter auf den Lagerplatz, auf dem diverse Meisterschaftsturniere ausgetragen werden. Der 68-Jährige aus Sersheim, Vizepräsident des Sportkreises Ludwigsburg, kann sich entspannt zurücklehnen: Die Organisation der Freizeiten ist in jüngere Hände übergeben worden. Vererbt – möchte man fast sagen, wenn man weiß, dass Sohn Stefan den ersten Abschnitt leitet. Wie sein Vater ist er von klein auf mit dem Zeltlager-Virus infiziert worden. Der Ingenieur ist 33 Jahre alt und seit 33 Jahren in Untersteinbach dabei.Entsprechend sieht es auch bei seinem älteren Bruder Patrick aus, der unter anderem den Kiosk betreut.

Viele Kinder und Jugendliche verknüpfen den Namen Untersteinbach untrennbar mit den „schönsten zwei Wochen im Jahr“. Das Lager im Ortsteil von Pfedelbach bei Öhringen ist zu einer Marke geworden, die fast schon Kultstatus erreicht hat. Exakt 23 103 Teilnehmer aus dem Sportkreis Ludwigsburg, der sich bis weit in den Enzkreis hinein erstreckt, sind seit 1959 registriert. Dazu kommen nochmals 1074 internationale Gäste, seit 1997 vor allem aus der Vaihinger Partnerstadt Köszeg in Ungarn.

Den Grundstein haben einst Karl und Rut Rebmann aus Vaihingen gelegt, die 1958 bei einer sonntäglichen Spazierfahrt das Terrain in Untersteinbach entdeckten. Versuchsweise wurde 1959 unter einfachsten Bedingungen unter der Fahne des Sportkreises Vaihingen ein Zeltlager durchgeführt. 96 Kinder waren dabei. Der Versuch wurde zur Dauereinrichtung. Bereits ab 1960 fand die Freizeit in zwei Abschnitten zu je 14 Tagen mit je rund 80 Kindern statt. Mit großen Engagement hat das Ehepaar Rebmann den Ausbau der Ferienanlage in unmittelbarer Nähe von Campingplatz und Freibad vorangetrieben.

Nach dem Tod der Eltern – Karl Rebmann starb schon 1969, seine Frau 1993 – verstand es sich fast von selbst, dass die Nachkommen die Organisation übernahmen. So war zum Beispiel Wolfgang Rebmann ab 1974 bis 2017 in jedem Jahr in einem der Abschnitte Lagerleiter, über 30-mal zusammen mit Bernd Renno.

Die Daten sind allesamt exakt notiert und in der Broschüre „60 Jahre Zeltlager Untersteinbach“ festgehalten worden. Selbst die Namen der Betreuer sind dokumentiert: es sind sechshundertzwanzig! „Wir können auf mehrere Generationen zuverlässiger und kompetenter Betreuer zurückblicken“, freut sich Wolfgang Rebmann. Viele rekrutieren sich aus ehemaligen Teilnehmern. „Es ist hier eine Kaderschmiede für das Ehrenamt“, freut sich Sportkreispräsident Matthias Müller. Mittlerweile kommt es gar nicht so selten vor, dass Großeltern ihren Enkeln erzählen, dass sie einst auch hier waren, sich an einer Wasserrinne gewaschen haben, zum Essen in die örtliche Turnhalle marschiert sind.

Das ist längst Geschichte. Das Lager hat sich kontinuierlich verändert und entwickelt, sich den Bedürfnissen angepasst, ohne Traditionen ganz über Bord zu werfen. Gemeinschaftliche Werte sind gefragt. „Es erfüllt einen mit Stolz, wenn man das Lebenswerk der Eltern nachhaltig über lange Jahre mit Erfolg und Freude weiterführen kann“, sagt Wolfgang Rebmann, für den Ende der 80er-Jahre die Beendigung der Pachtverhältnisse durch die Gemeinde eine ganz besondere Herausforderung war. Die Freizeitanlage konnte jedoch 1995 oberhalb des alten Terrains auf einem ein Hektar großen Areal neu konzipiert werden. Mit einem festen Betriebsgebäude, modernen Sanitäreinrichtungen, zahlreichen Sportanlagen wie zum Beispiel Beachvolleyballfeld oder Kletterturm.

Dazu können die benachbarten Sportstätten der Gemeinde selbstverständlich genutzt werden. Und zum Freibad mit dem langjährigen Bademeister Alfred, der schon 40 Jahre Zeltlager erlebt hat, sind es nur wenige Meter.

Das Lager verändert sich fließend. So wurde das Betriebsgebäude mehrmals erweitert. Erst vor wenigen Wochen ist das Speisezelt durch ein feststehendes Holzgebäude (12 x 20 Meter groß) ersetzt worden. In ihm hat die Spülküche einen festen Platz gefunden. Und im Untergeschoss gibt es viel Lagerplatz. Das Holzhaus gleicht zwar noch einer Baustelle, doch das stört die Kinder nicht groß. Sie haben sogar bei extremen Temperaturen einen recht kühlen Platz für die Mahlzeiten.

Untergebracht sind die jungen Gäste im Alter zwischen elf und 15 Jahren in 20 Zelten, je Geschlecht sind es zehn. Dabei gibt es je zwei Altersstrukturen, nach denen auch die Lagermeisterschaften ausgetragen werden. Aufstehen um halb acht, Frühstück (in Büfettform, angerichtet unter der Regie von Elfi Rebmann) um halb neun. Dann ist Programm angesagt, aber zum Chillen auch eine lange Mittagspause, die übrigens ohne Smartphones oder Notebook überlebt werden muss. Jeder Jugendbetreuer ist für eine kleine und überschaubare Gruppe verantwortlich, so dass jeder Teilnehmer seinen Ansprechpartner hat.

Dass auch der Zeltappell am Morgen Punkte bringen kann, ist selbstverständlich. Dazu kommen Zähler bei den verschiedensten Sport- und Quizangeboten. Dass der Sport sein muss, versteht sich von selbst – man ist ja schließlich zu Gast bei der Sportkreisjugend und kommt aus Turn- und Sportvereinen. Da wird nicht groß gemotzt. Und natürlich gibt es beim Abschlussabend in der Festhalle von Untersteinbach eine zünftige Siegerehrung.

Zur Halbzeit gab es nach einem zünftigen Oktoberfest am Samstag am Tag darauf den Besuchssonntag mit einem Rückblick auf 60 Jahre Zeltlager. Am Samstag ist Schichtwechsel. Der erste Abschnitt fährt nach Hause, die Gäste vom zweiten kommen am Sonntag. Das ist mit Bustransfer und Fahrplan bis ins Kleinste organisiert. Sportkreisjugend eben.

Wer am Lagerleben teilhaben will, kann dies über die Homepage erledigen. Unter „Zeltlager-ustb.de“ gibt es Bilder und Berichte von den Aktionen.