Eine Brennstoffzelle für die Lindenhalle

Drucken Gemmrigheim (p). Nach einem Hinweis haben Polizeibeamte am Montag gegen 19.40 Uhr in der Tiefgarage eines Pflegeheims in der Hauptstraße in Gemmrigheim sechs Jugendliche angetroffen. Die Jugendlichen, die aus unterschiedlichen Haushalten stammten, hielten keine Mindestabstände ein und... »