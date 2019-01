Einbruch in Supermarkt

Sternenfels (p). Zwischen Mittwoch, 19.30 Uhr, und Donnerstag, 3 Uhr, sind Einbrecher in ein Lebensmittelgeschäft in der Kürnbacher Straße in Sternenfels eingedrungen. Die Täter stahlen Geld sowie eine Vielzahl von Tabakwaren, Rasierapparaten und Lebensmitteln. Der Schaden beträgt mehrere Tausend Euro.