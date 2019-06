Wiernsheim/Friolzheim (p). Zwei Einbrüche in Friolzheim und ein Einbruch in Wiernsheim, die in der Nacht zum Samstag in zwei Firmen und in ein Pfarrhaus verübt wurden, haben am Wochenende das Polizeirevier Mühlacker beschäftigt.

In Wiernsheim war ein in der