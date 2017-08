Einbrecher sucht Gartenlauben heim

Ludwigsburg (p). Am Freitag gegen 20.50 Uhr ist bei der Gartenanlage Monrepos in Ludwigsburg festgestellt worden, dass sich ein unbekannter Täter zu mehreren Grundstücken Zutritt verschafft hat. Bei zumindest einem Grundstück gelang es ihm, die Tür eines Gartenhauses aufzubrechen. In einer weiteren Laube wurden von dem Täter die Regale durchwühlt und an einem dritten Grundstück das Gartentor beschädigt. Ob etwas gestohlen wurde, ist nach Angaben der Polizei bisher nicht bekannt. Der dabei entstandene Schaden kann noch nicht beziffert werden.