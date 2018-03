Oberderdingen (p). Unbekannte sind am Samstag zwischen 3 und 8.30 Uhr in eine Gaststätte in der Schillerstraße in Oberderdingen eingebrochen. Nachdem sie sich Zugang über ein Fenster verschafft hatten, wurde ein Geldspielautomat im Lokal aufgehebelt und zwei Behältnisse mit Scheingeld gestohlen. Der Schaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.