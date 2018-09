Einbrecher machen süße Beute

Vaihingen (p). Bislang unbekannte Täter brachen in der Zeit von Donnerstag 21 Uhr und Freitag 10 Uhr in ein Vereinsheim in der Walter-de-Pay-Straße in Vaihingen ein. Indem sie zunächst die beiden Eingangstüren aufhebelten, gelangten die