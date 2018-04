Ditzingen (p). Nicht an sein kriminelles Ziel ist ein Einbrecher gelangt, der sich am Mittwochnachmittag am Fenster einer Wohnung in der Gottfried-Keller-Straße in Ditzingen zu schaffen machte. Zwischen 13 und 16 Uhr schob der Täter wohl eine Jalousie hoch und fixierte diese mit einem Stock. Anschließend schlug er die Scheibe ein. Von seinem weiteren Vorhaben, in die Wohnung einzusteigen, ließ er dann jedoch ab.