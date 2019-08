Großbottwar (p). Ein oder mehrere Täter haben sich in der Nacht von Freitag auf Samstag gewaltsam Zugang zur Bücherei in der Mühlgasse in Großbottwar verschafft. Die Täter drangen über die Terrassentür ein. In der Küche wurde eine Kaffeedose mit Geld gestohlen. Über den entstandenen Schaden ist laut Polizei bislang nichts bekannt. Täterhinweise liegen bislang nicht vor. Der Polizeiposten Großbottwar hat die weiteren Ermittlungen übernommen.