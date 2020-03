Drucken Bietigheim-Bissingen/Ludwigsburg (p). Das Klinikenradio Bietigheim-Ludwigsburg bietet am Sonntag (29. März) von 10 bis 12 Uhr ein besonderes Wunschkonzert an. Alle Zuhausegebliebenen senden ihre Grüße und musikalischen Wünsche an die Patienten in den RKH Kliniken Ludwigsburg und Bietigheim-Vaihingen... »