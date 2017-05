Löchgau (p). In der Blumenstraße in Löchgau sind Unbekannte in der Nacht von Freitag auf Samstag in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Zunächst hebelten die Täter erfolglos mit einem Werkzeug an zwei Fenstern. Schließlich gelang es einem Täter, die Terrassentür aufzuhebeln und das Haus zu betreten. Im Gebäudeinneren wurden sämtliche Schränke und Schubladen durchwühlt. Ob bei dem Einbruch etwas gestohlen wurde, muss von der Polizei noch ermittelt werden.