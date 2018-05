Einbrecher flüchten ohne Beute

Gerlingen (p). Mehrere Streifenwagenbesatzungen und ein Polizeihubschrauber waren am Freitagmorgen in Gerlingen nach einem Einbruch in eine Gaststätte in der Schulstraße eingesetzt. Gegen 3.40 Uhr verschafften sich die Täter Zutritt, indem sie ein Fenster einschlugen. Vermutlich lösten sie hierbei einen Alarm aus, woraufhin sie ohne Beute flüchteten. Die Polizei umstellte das Gebäude und durchsuchte es. Die anschließende Fahndung erbrachte keine Hinweise. Der entstandene Schaden dürfte sich auf rund 800 Euro belaufen.