Besigheim (p). Ein bislang unbekannter Einbrecher hat sich am Montag zwischen 13.45 und 15 Uhr über ein vermutlich offenstehendes Fenster Zutritt in ein Wohnhaus in Besigheim-Ottmarsheim verschafft. Als er durch das Fenster hindurch kletterte, beschädigte er den Heizkörper, der sich darunter befindet. Im weiteren Verlauf verließ er das Gebäude wohl ohne Beute wieder auf demselben Weg. Die Höhe des entstandenen Schadens steht abschließend noch nicht fest.