Einbrecher erbeutet Schmuckstücke

Bietigheim-Bissingen (p). Schmuck von bislang unbekanntem Wert hat ein Einbrecher erbeutet, der sich zwischen Donnerstag, 11 Uhr, und Freitag, 0.50 Uhr, Zutritt in eine Doppelhaushälfte in der Bergstraße in Bietigheim-Bissingen verschafft hat. Vermutlich über die Urbanstaffel gelangte der unbekannte Täter zum Objekt und hebelte dort eine Terrassentür auf. Anschließend durchsuchte er sämtliche Räumlichkeiten nach Wertsachen, bevor er sich mit dem aufgefundenen Schmuck davon machte. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Telefon 0 71 42 /40 50, entgegen.