Einbrecher erbeutet Schmuck und Geld

Bietigheim-Bissingen (p). Über die Terrassentür hat sich ein Einbrecher am Mittwoch zwischen 18 und 23.30 Uhr Zutritt zu einer Wohnung im Stadtteil Parkäcker in Bietigheim-Bissingen verschafft. Dort durchsuchte der Täter anschließend alle Räume und machte sich an einem Tresor zu schaffen. Er erbeutete Schmuck und Geld und suchte anschließend das Weite. Die Höhe des angerichteten Schadens steht noch nicht fest. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Telefon 0 71 42 / 40 50 in Verbindung zu setzen.