Einbrecher erbeutet Schmuck

Bietigheim-Bissingen (p). Einem Unbekannten ist es zwischen Samstag, 17.30 Uhr, und Sonntag, 0.50 Uhr, gelungen, in ein Wohnhaus in der Camberleystraße in Bietigheim-Bissingen einzubrechen. Der Täter benötigte mehrere Versuche, um die Terrassentür des Hauses