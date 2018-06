Ludwigsburg (p). Über eine Terrassentür, die vermutlich offengelassen worden war, hat sich ein noch unbekannter Täter am Sonntag zwischen 10.50 und 12.30 Uhr Zutritt zu einer Wohnung in der Besigheimer Straße in Ludwigsburg-Eglosheim verschafft. Der Dieb durchsuchte mehrere Zimmer und stieß hierbei auf einen Geldbetrag in vierstelliger Höhe sowie Schmuck, dessen Wert sich nach Auskunft der Polizei auf mehrere Hundert Euro beläuft.