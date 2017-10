Drucken Sachsenheim (p). Mit einem Rettungshubschrauber musste eine 16 Jahre alte Motorradfahrerin am Mittwochvormittag in ein Krankenhaus geflogen werden, nachdem sie gegen 11 Uhr auf der Landesstraße 1125 kurz nach der Abzweigung in Richtung Sachsenheim in einen Unfall... »