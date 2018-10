Von Norbert Kollros

Sie nannten ihn Dachsenfranz, jenen Italiener Franzesko Regali, der ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts im Kraichgau auftauchte und als Fallensteller kleinen Raubtieren in den Wäldern nachstellte. Dieses Unikum wurde nun in der Schmie’er Sandbauernstube nochmals lebendig – in