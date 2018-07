Ein waschechter Schotte als Ehrenmitglied

Das Wetter war eher bescheiden am

vergangenen Samstag im Hof der Sersheimer Fessler Mühle: durchwachsen, Regen, ab und zu Sonne – wie so oft in Schottland auch. Die vielen Besucher ließen dadurch nicht abschrecken zum ersten Glencoe Swabian Whiskyday

