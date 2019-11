Ein Anhänger voller Pferdemist löste sich am Montag in Vaihingen von der Anhängerkupplung am Auto des Besitzers, stieß gegen einen Bordstein und kam links in Blickrichtung der Enz im Böschungsbereich zum Liegen. Der Mist wurde auf den Bürgersteig geschleudert. Verletzt wurde niemand. Foto: Romanowski