Ein Neujahrsbaby aus Illingen

Drucken Bietigheim-Bissingen (p). Einen Schaden von etwa 400 Euro richtete ein unbekannter Täter an, der in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in eine Praxis in der Straße „Wilhelmshof“ in Bietigheim-Bissingen eingebrochen ist. Der Einbrecher öffnete auf bislang... »