Ein Maßwerkfenster im Kreuzgang erspüren

Drucken Tresor in Gärtnerei geknackt Kornwestheim (p). Ein bislang unbekannter Einbrecher brach in der Nacht zum Sonntag den Tresor eines Gärtnereibetriebs in der Westrandstraße in Kornwerstheim auf. Er hatte zunächst eine Tür zum Werkstattbereich aufgehebelt und sich dann... »