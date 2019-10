Ein Heuballen steht in Flammen

Markgröningen (p). Die Feuerwehr Markgröningen ist am Mittwochabend gegen 20 Uhr zu einem brennenden Heuballen an der Realschule in der Schwieberdinger Straße gerufen worden. Der Heuballen, bei dem es sich augenscheinlich um ein Schulprojekt handelte, konnte von der Feuerwehr, die mit drei Fahrzeugen und 21 Wehrleuten vor Ort war, schnell gelöscht werden. Hinweise zu den Brandstiftern liegen derzeit noch nicht vor. Auch zur Schadenshöhe können bislang keine Angaben gemacht werden.