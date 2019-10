Ein eher herbes Meisterstück aus der Spätzeit des Komponisten

Drucken Mühlacker. Thomas Knapp und sein Unternehmen Unomondo haben am Bahnhof in Mühlacker offiziell das E-Carsharing-Projekt gestartet – also den Verleih batteriebetriebener Personenwagen. Zum Start hingen auf dem Vorplatz ein Smart Fortwo und ein Nissan Leaf am Kabel... »