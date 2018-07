E-Bike-Fahrer verletzt sich lebensgefährlich

Maulbronn (p). Lebensgefährliche Verletzungen hat sich ein 75-jähriger E-Bike-Fahrer auf einem asphaltierten Wirtschaftsweg an der B 35 zwischen Maulbronn und Knittlingen zugezogen. Der Mann befuhr am Sonntag gegen 11.30 Uhr eine Gefällstrecke und kam vermutlich nach einer Bordsteinberührung zu Fall, wobei er sich trotz getragenen Fahrradhelm schwerste Kopfverletzungen zuzog und mit einem Hubschrauber in eine Klinik gefolgen wurde. Die Verkehrspolizei Pforzheim hat die Ermittlungen übernommen.