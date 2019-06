Drei Autos werden Ziel von Vandalismus

Bietigheim-Bissingen (p). Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen sucht unter der Telefonnummer 0 71 42 / 40 50 nach Zeugen, die zwischen Sonntag, 17 Uhr, und Montag, 7 Uhr, eine Sachbeschädigung in der Wilhelmshofstraße in Bietigheim beobachtet haben. Ein bislang unbekannter Täter zerkratzte dort insgesamt vier Autos, einen VW, einen Mercedes, einen BMW und einen Audi, die am Fahrbahnrand abgestellt waren. Es entstand dabei ein Schaden von etwa 3000 Euro. Darüber hinaus bittet die Polizei auch eventuell weitere Geschädigte, sich zu melden.