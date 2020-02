Schwieberdingen (p). Während des Kinderfaschings in der Turn- und Festhalle am Herrenwiesenweg in Schwieberdingen hat ein unbekannter Täter am Sonntag zwischen 15.15 und 17.15 Uhr aus dem unverschlossenen Bühnenraum eine Handtasche mit Geld und Papieren im Wert von etwa 600 Euro gestohlen.