Diebe stehlen Geräte von der Baustelle

Ludwigsburg (p). Vermutlich in der Nacht zum Sonntag haben Diebe in der Leonberger Straße in Ludwigsburg ihr Unwesen getrieben. Indem sie einen Bauzaun öffneten, gelangten die Täter zunächst auf eine Baustelle, auf der sich mehrere Baucontainer befinden. Die Container dienen als Büro- und Umkleideräumlichkeiten. Die Diebe brachen insgesamt vier der Container auf. Nach den bisherigen Erkenntnissen wurden zwei Distanzlasermessgeräte im Wert von mehreren Hundert Euro gestohlen.