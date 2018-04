Ingersheim (p). Unbekannte Täter haben im Zeitraum von Donnerstag, 22.30 Uhr, bis Freitag, 10 Uhr, in Ingersheim ein Mercedes Benz Viano Wohnmobil gestohlen. Der Zeitwert des Fahrzeugs wird auf circa 50 000 Euro geschätzt. In diesem Zusammenhang werden Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bietigheim-Bissingen unter Telefon 0 71 42 / 40 50 in Verbindung zu setzen.