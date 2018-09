Bietigheim-Bissingen (p). Unbekannte Diebe haben in der Nacht zum Mittwoch auf einer Großbaustelle in der Schwarzwaldstraße in Bietigheim-Bissingen zugeschlagen. Sie demontierten insgesamt 50 bereits eingebaute LED-Rastereinbauleuchten. Hierzu mussten die Täter die Zuleitungen mutmaßlich mittels Seitenschneider kappen. Der Wert des Diebesguts dürfte sich auf mehrere Tausend Euro belaufen.