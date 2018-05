Ludwigsburg (p). In der Nacht auf Samstag haben bislang unbekannte Täter die Schaufensterscheibe eines Handyladens in der Ludwigsburger Kirchstraße eingeschlagen und sich so Zutritt in den Verkaufsraum verschafft. Dort stahlen sie mehrere Handys und weitere Elektrogeräte im Wert von rund 1000 Euro, teilt die Polizei mit. Der Schaden an der beschädigten Glasscheibe konnte noch nicht beziffert werden.